Kim Kardashian e Kanye West se casam na Itália

A estrela voluptuosa dos reality shows Kim Kardashian e o rapper Kanye West casaram-se neste sábado em Florença, Itália, confirmou a porta-voz da socialite.

"Kim Kardashian e Kanye West se casaram em uma cerimônia privada, na presença das famílias e dos amigos, em Florença", informou Ina Treciokas à AFP.

O casal organizou uma festa suntuosa em um castelo medieval do século XVI, para centenas de convidados. Em um primeiro momento, não se sabia se seria uma simples festa ou se a união seria oficializada.

O encarregado de presidir a cerimônia foi o pastor protestante Rich Wilkerson Jr., de Miami, segundo a imprensa americana.

O italiano Andrea Bocelli cantou "Con Te Partiro", enquanto o padrasto de Kim, Bruce Jenner, entrava com a noiva na cerimônia, informaram as mesmas fontes.

Também estavam presentes a mãe de Kim, Kris, as irmãs famosas da noiva Khloe e Kourtney, e a filha de 11 meses do casal, North West, segundo o canal E!, que exibe o reality estrelado por Kim, "Keeping Up with The Kardashians".

"Era gracioso ver como Kanye estava nervoso", contou um convidado à revista "People". "Ficou claro que ele tinha consciência da importância do que iria acontecer. Estava muito sorridente, mas, de perto, via-se que estava nervoso."

Este é o primeiro casamento de Kanye, 36, e o terceiro de Kim, 33. O casal chegou a Florença em um avião particular, após uma festa no Palácio de Versalhes, França, na sexta-feira.

Estima-se que o casal irá faturar até 21 milhões de dólares com as pomposas festas europeias, graças aos patrocinadores e à venda de imagens exclusivas.

