Kim Kadarshian usa look sensual em aniversário da irmã

A socialite Kim Kardashian optou por usar um look ousado e sensual, com uma grande fenda, na comemoração do aniversário de 30 anos da irmã Khloe na última sexta-feira, 27.

Em fotos postadas no seu Instagram, Kim disse que o vestido é de um dos seus designers 'favoritos', Ulyana Sergeenkona. Ela postou fotos da festa no seu Instagram e em umA delas, a socialite aparece descalça ao lado da amiga e designer de jóias Ofira Sandberg.



A socialite usou vestido sensual do designer Ulyana Sergeenkona



Kim ao lado da amiga Ofira Sandberg, ambas descalças



Kim no aniversário de 30 anos da irmã Khloe, na última sexta

adblock ativo