Kesha corta os cabelos para passar o tempo no trânsito

Não sabe o que fazer no trânsito quando tudo está parado? A cantora norte-americana Kesha achou uma forma de matar o tempo e, ao mesmo tempo, renovar o visual. Nesta terça-feira (11), ela postou uma imagem onde aparece cortando as madeixas. "Preso no trânsito? Corte o cabelo!", escreveu no seu perfil no Instagram.

adblock ativo