Kelly Key mostra boa forma em figurino de show

A cantora Kelly Key mostrou sua ótima forma em uma foto publicada no Instagram na noite deste domingo, 21. Com um figurino bem sensual - um collant preto com detalhes em azul -, a cantora afirmou que estava se sentindo a "Daiane dos Santos", por conta da semelhança com as roupas usadas pelas ginastas.

As imagens foram capturadas durante a preparação para a apresentação da cantora em Sergipe neste domingo. "Pronta p vcs, Sergipe! (To me sentindo a Daiane dos Santos...rs) Figurino de trio eletrico by Erika Facuri, sempre mandando muito bem nos meus figurinos de show", revelou Kelly.

Se o objetivo era chamar a atenção para a roupa, a cantora não atingiu seu objetivo, já que a maioria dos comentários dos fãs ressaltava a sua preparação física.

A internauta Vanessa Kelly não poupou elogios à artista. "Que corpo é esse, hein? Linda demais!", escreveu. A foto também foi compartilhada no perfil do Twitter, onde Kelly Key tem quase 242 mil seguidores.

