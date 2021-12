Kelly Key esbanja sensualidade em gravação de novo clipe

A cantora Kelly Key fez postagens no seu Instagram com fotos da gravação do novo clip da música inédita 'Controle', apresentada no Programa Altas Horas no sábado, 20, que faz parte do álbum "No Controle".

Após cinco anos sem lançar músicas, Kelly aparece nas fotos dos bastidores da gravação do vídeo exibindo o corpo com a boa forma, esbanjando sensualidade e mostrando que está ainda mais bela do que no início da carreira, em 2001, quando ficou conhecida principalmente com a música 'Baba'.

O novo trabalho vem embalado pelo Kizomba, ritmo angolano, com influencia de seu marido, Mico. As gravações do novo clipe duraram 12 horas e aconteceram numa casa abandonada, em Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do Rio.

Esse será o sexto álbum de inéditas de Kelly Key. A loira já vendeu mais de dois milhões de discos em toda sua trajetória. Aos 31 anos, Kelly já é mãe de dois filhos, Suzanna e Jaime Vitor.

