Kéfera posta vídeo com tom de despedida, mas garante que o canal não acabou

A youtuber Kéfera deixou muita gente confusa com seu novo vídeo, publicado na manhã desta terça-feira, 20. O título do vídeo é "O Fim do Canal?", numa tentativa de explicar se esse é ou não o fim. Mas nada ficou claro.

Ela começa dizendo que precisa de um tempo. "Faz seis anos e meio q eu tô aqui, mas eu não sabia que, alguns anos depois, youtuber seria uma profissão. (...) Sabe, a vida é feita de fases, e calhou que eu precisei de um tempo. Quando eu entrei no youtube foi sim para conseguir meu lugar como atriz e eu ainda tô batalhando por ele. Não é depois de ter feito três filmes que as pessoas me reconhecem como tal", diz.

Depois, ela agradece a todos os seus seguidores, e também diz que se sente satisfeita com o conteúdo que deu a eles até agora. "Foi lindo. Ninguém tá devendo nada para ninguém. Portanto se em algum momento eu decidir parar de vez com o canal, o que não vai acontecer agora, não significa ingratidão, muito menos desrespeito. Significa que a vida é feita de fases", continua.

Kéfera prossegue o vídeo falando dessas fases, de como as mudanças são positivas. "Quem não muda, morre por dentro. E criatividade depende do movimento, de abraçar o novo". Essa mensagem toda de agradecimento com tom e trilha sonora de despedida, porém, se contradiz com as vezes que ela ressalta que "o Cinco Minutos não acabou".

"Se vocês gostam de mim, saibam que eu tô caminhando e seguindo por onde eu tô me sentindo mais feliz", diz ela, e, no fim, se despede com um "até o próximo vídeo". Bom, se ela queria dizer que o Cinco Minutos não chegou ao seu fim, não conseguiu: nas redes sociais, a impressão que ficou para muitos é que o canal realmente acabou. Outros, apenas se emocionaram com as palavras.

O vídeo, no fim das contas, deixou as coisas mais nebulosas do que claras. Nos próprios comentários, ninguém sabe ao certo se o canal acabou ou não... Kéfera, nos ajude a te entender: isso é um fim, é uma prévia do fim, é apenas mais um vídeo num dia comum? Vamos aguardar as próximas semanas.

