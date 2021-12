A youtuber Kéfera Buchmann está aproveitando bastante o seu estrelismo. Neste sábado, 29, decidiu se arriscar como cantora e fez uma performance no evento DSX, em São Paulo com direito a dançarinos, coreografia e figurino.

No evento, Kéfera apresentou as duas músicas do filme “É fada”: a faixa título e “Eu Sou Fadona”.

Na ocasião, o que também chamou a atenção do público foi o figurino da youtuber, que chegou a ser comparada com a popstar norte-americana Demi Lovato.



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Da Redação Kéfera estreia como cantora e é comparada com Demi Lovato

adblock ativo