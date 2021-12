Após desmentir suposto de ataque de estrelismo em voo, a youtuber Kéfera voltou a virar assunto na internet. Em apenas de um dia, o novo vídeo da comediante ultrapassou a marca de um milhão de visualizações no Youtube. Um dos principais motivos é a participação especial do músico Luan Santana, com quem interpreta um curioso casal.

O videoclipe brinca com a canção "Dia, Lugar e Hora", do próprio cantor sertanejo. Na paródia, tudo dá errado na vida da personagem interpreta pela youtuber, desde um salto quebrado até uma dor de barriga em um momento bastante inconveniente.

Para cortar o jeitão romântico de Luan, que não canta no vídeo, Kéfera faz caretas e chega até a comer folhas.

Estadão Conteúdo Kéfera e Luan Santana aparecem em clima de romance em paródia

adblock ativo