Keanu Reeves chamou atenção no Festival de Cinema de Cannes, na França, pelos quilinhos a mais que andou acumulando. O ator, um dos principais galãs dos anos 90, engordou para estrear seu novo filme, Man of Tai Chi, que marca sua estreia como diretor de filme de artes marciais.

No longa, que tem estreia prevista para este ano, Reeves também atua no papel de vilão da trama, que conta a história do dublê Tiger Chen.

Por conta da aparência de Keanu Reeves, o ator foi assunto nas redes sociais e chegou a ser comparado com o astro do futebol Lionel Messi.

Reeves estrelou os filmes Matrix, Velocidade Máxima e Constantine.

Confira o trailer de Man of Tai Chi:

Da Redação Keanu Reeves é visto irreconhecível em Cannes

