Katy Perry é escolhida nova embaixadora da Unicef

Katy Perry, que nesta terça-feira, 3, se tornou embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), vai se concentrar na luta di naturais, disse à AFP a própria estrela pop.

A cantora, de 29 anos, destacou que tem "uma enorme quantidade de seguidores no Twitter e quando houver uma crise, poderei convocar minhas tropas".

Katy Perry é atualmente a pessoa com o maior número de seguidores na rede social, algo em torno de 48 milhões de pessoas.

"Há uma mudança devido ao fato de que a tecnologia permite estar conectado e ver imediatamente o que acontece. Já não se pode esconder nada (...). Acredito que se interessam por minha personalidade, gostam quando divulgo vídeos ou quando me comunico, falo com eles".

Perry entrou em contato com a Unicef no ano passado, após viajar a Madagascar, e segue os passos do jogador britânico David Beckham e do ator chinês Jackie Chan. Em 2014, pretende viajar ao Haiti, Peru e Filipinas.

