Kate Winslet batiza o filho de Bear (urso, em português)

O nascimento do filho de Kate Winslet e do marido Ned Rocknroll no último dia 7 chamou a atenção, não só pela chegada do herdeiro, mas pelo nome escolhido para ele. O menino vai se chamar Bear, que em português significa urso. O garoto é o terceiro filho de Kate, que já é mãe de Mia, de 13 anos, e Joe, de 9 anos.

A atriz não é a primeira personalidade a escolher um nome diferente para o filho. Os filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie chamam-se Shiloh Nouvel, Maddox, Pax e Zahara. Já no Brasil, os exemplos são Kauai, filho de Danielle Suzuki, Anja Louise, de Alessandra Ambrosio, e Zion, de Isabeli Fontana.

