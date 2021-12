Katê, ex-Voa Dois, lançou nesta segunda-feira, 6, a música "Vem Ficar Comigo Amor", que conta com a participação de Xanddy, do Harmonia do Samba. A cantora vai apresentar a canção ao vivo na quinta-feira, 9, na Zen, a partir das 21h.

Ouça Vem Ficar Comigo Amor

<AUDIO ID=1323390/>

