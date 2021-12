Kart Love grava clipe com coleguinha do Caldeirão e ex-BBB

A banda Kart Love gravou, na noite desta segunda-feira, 29, em Salvador, o clipe da música Dança do Arrocha. Como não é besta, nem nada, Lucas Kart convidou duas gatas para participar do video: a coleguinha do Caldeirão do Huck, Karen Kounrouzan, e a ex-BBB Kelly Medeiros.

As gravações aconteceram no Padaria Bar, no Rio Vermelho, e também contou com a participação de outro ex-BBB, o baiano Diogo Pretto.

adblock ativo