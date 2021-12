O camarote Planeta Band Othon fecha a grade de atrações com Kart Love e Jau. O primeiro vai fazer show no domingo de Carnaval. Já Jau promete agitar os foliões no último dia de Momo, na terça-feira. Além deles, vão passar por lá Ludmilla, Lucas Lucco, Neto LX, Babado Novo, Thaeme e Thiago.

adblock ativo