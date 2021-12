Kanye West assiste vídeo íntimo de Kim Kardashian

Antes de começar a namorar a socialite Kim Kardashian, o rapper norte-americano Kanye West revelou que gostava de ver o vídeo onde a amada aparece mantendo relações sexuais com seu ex-namorado.

Segundo site "TMZ", especializado em celebridades, West admirava as cenas para se "esquentar" antes manter relações com suas antigas namoradas. O vídeo, inclusive, será citado no próximo CD do rapper.

