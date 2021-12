Kanye West aluga estádio para pedir Kardashian em casamento

O rapper Kanye West pediu a namorada Kim Kardashian em casamento no estádio do time de beisebol San Francisco Giants, que ele alugou para a festa de aniversário de 33 anos da modelo e estrela de um reality show.

West, de 36 anos, deu um anel de diamente ao fazer o pedido à estrela de Keeping Up with the Kardashians no estádio AT&T Park.

Kardashian publicou uma foto no Instagram de sua mão com um grande anel, diante de um telão do estádio com a frase "Por favor casa comigo!!!". "Sim!!!", disse ela em mensagem no site de compartilhamento de fotos.

A revista People disse que um representante da modelo confirmou que o casal está noivo.

West e Kardashian começaram a se relacionar em abril de 2012 e têm uma filha, North West, que nasceu em junho.

Esse será o terceiro casamento de Kardashian, que foi casada por 72 dias com o jogador de basquete da NBA Kris Humphries e também teve um casamento com o produtor musical Damon Thomas.

