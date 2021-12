Kaká completa 7 anos de casamento e se declara à esposa

O jogador Kaká resolveu compartilhar com seus seguidores no Twitter um momento especial em sua vida: a data em que comemora 7 anos de matrimônio com Caroline Celico. Nesta segunda-feira, 24, pelo microblog, o jogador, que se casou em 23 de dezembro de 2005, declarou-se à sua amada.

"E hoje fazem 7 anos que estou casado com essa mulher sabia e virtuosa, mãe e amiga, que me deu dois filhos", escreveu. Caroline também comentou a data: "Sete anos de casados! @kaka Amor que tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta… o amor jamais acaba!".

adblock ativo