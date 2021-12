Kaká comemora com Carol após volta ao São Paulo

Após rumores de uma crise no casamento, Kaká e Caroline Celico mostram que estão bem. Neste domingo, 6, a esposa do jogador publicou uma foto do casal em seu perfil no Instagram e escreveu na legenda: "Fim de domingo delicia com sushi e amor e claro... 'Malévola'! Amei".

Na manhã do mesmo dia, Carol e os filhos do casal prestigiaram Kaká no estádio do Morumbi, em São Paulo, no evento que marcou sua apresentação ao São Paulo Futebol Clube, time em que começou sua carreira e está retornando após 11 anos.

Na mesma rede social, a mãe de Luca e Isabella postou uma montagem de fotos com o marido no evento e se declarou: "Meu gato.. Meu lindo.. Meu orgulho.. Meu amor!"

