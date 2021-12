Kadu Moliterno se defende e diz que está sendo chantageado

Acusado de agressão pela ex-namorada Brisa Ramos, Kadu Moliterno diz que Brisa inventou uma mentira por não aceitar o fim do relacionamento de cinco meses.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, o ator se declarou "chocado" e "vítima de chantagem".

"Vinha tentando terminar o namoro há 20 dias e ela me coagia. No domingo, liguei para o meu advogado (Ricardo Borges) e ele me aconselhou a fazer um registro de ocorrência na delegacia", disse o ator, que prestou queixa na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes.

Moliterno contou que Brisa o ameaçava dizendo que faria a acusação por ele já ter o nome envolvido em um caso de agressão contra a ex-mulher, Ingrid Saldanha, mãe de seus filhos, durante a turbulenta separação em 2006.

O ato relatou que quis por fim no relacionamento com Brisa por causa dos ciúmes dela.

Acusação

Brisa usou o seu perfil no Facebook para fazer a acusação contra o ator. Na mensagem, ela diz que chegou a ser agredida por ele três vezes e que se arrepende "imensamente de não ter ido à uma delegacia desde a primeira agressão".







