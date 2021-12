Kadu Moliterno está em clima de romance em Angra

O ator Kadu Moliterno está em clima de romance, dias antes do Dia dos Namorados. Ele publicou em sua conta no Instagram, uma foto com a modelo fisiculturista Cristianne Rodriguez, na madrugada deste sábado, 6.

Na legenda da foto, o ator se declarou para a Cristianne. "A felicidade de encontrar a pessoa certa", disse.

Kadu, que tem 62 anos, está aproveitando o feriado prolongado com a modelo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Em maio do ano passado, o ator protagonizou uma separação conturbada com a modelo Brisa Ramos, onde a moça chegou a acusá-lo de agressão física. Desde então, esta é a primeira vez que ele aparece namorando.

A felicidade de encontrar a pessoa certa! Uma foto publicada por Kadu Moliterno (@dumolita) em Jun 5, 2015 às 8:28 PDT

adblock ativo