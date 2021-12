Justus diz que não deixa ex-mulher desamparada

O empresário Roberto Justus revelou ao colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', que faz questão de dar suporte financeiro à ex-mulher Ticiane Pinheiro. "Ela terá um apartamento amplo no Condomínio Cidade Jardim, um dos mais luxuosos de São Paulo. A mudança só não aconteceu porque o apartamento está sendo decorado por um dos maiores arquitetos do País. Além disso, dei um outro apartamento para ela alugar e, assim, ter uma renda extra. Nenhuma mulher minha saiu desamparada do casamento", disse o empresário.

