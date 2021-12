Justin Bieber tieta a top brasileira Adriana Lima

Justin Bieber adora estar cercado de belas mulheres. Por conta disso, o astro teen não perdeu tempo para tietar a modelo brasileira Adriana Lima.

Nesta segunda-feira, 19, o cantor, de 20 anos, postou uma foto que tirou abraçado com a angel da Victoria´s Secret. Na legenda, ele usou um trecho da sua música "Confident" para descrever o encontro. "I think she foreign, I think she foreign" ["Eu acho que ela é estrangeira", "Eu acho que ela é estrangeira"], escreveu ele.

