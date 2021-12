Justin Bieber recebeu uma proposta diferente nessa quarta-feira, 14. Um site da indústria pornô ofereceu, através de um dos seus atores, o Johnny Rapid, US$ 2 milhões para que o cantor aceite fazer uma cena gay com ele.

"Eu posso fazer a maior parte do trabalho. Você fica aqui poucas horas e sai com US$ 2 milhões. Espero ver você em breve", disse o ator no vídeo com a proposta publicado no Youtube.

Confira o vídeo publicado pelo site Men.com com a proposta

Da Redação Justin Bieber recebe proposta ousada por US$ 2 milhões

adblock ativo