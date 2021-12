Justin Bieber quer fãs peladas na cama

Justin Bieber postou o desenho de um casal deitado nu, referindo-se a ele e a uma de suas "beliebers" (apelido dado às seguidoras de Bieber). Minutos após a imagem ter sido compartilhada no Instagram, o cantor recebeu mais de 50 mil comentários.

As fãs de Justin adoraram a ideia de dormirem nos braços de Bieber, que está solteiro desde o término do seu relacionamento com a cantora Selena Gomez. Muitas delas chegaram a se oferecer para o astro.



