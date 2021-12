Justin Bieber pula de penhasco no mar do Havaí

O cantor Justin Bieber deu uma de corajoso durante férias no Havaí. Em vídeo gravado no dia 20, mas só divulgado agora, o astro de 19 anos pula de um penhasco no mar em Shipwreck Beach.

Numa pausa da turnê Never Say Never, Bieber ficou dois dias na ilha de Kauai e aproveitou para fazer um programa de turista. De short vermelho e sem camisa, o salto terminou com o astro emergindo são e salvado das ondas.

Antes de pular Bieber ficou apreensivo, examinou o topo do penhasco e depois pulou.

Veja o vídeo

