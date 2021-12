Justin Bieber mostra nova tatuagem em rede social

Justin Bieber fez uma nova tatuagem e resolveu mostrar o resultado para seus seguidores no Instagram. O cantor tatuou o desenho de um olho e deu a entender que seria de sua mãe. "Fiz essa arte. Mãe sempre de olho", escreveu ele na legenda da foto.

Após uma série de episódios de mau comportamento envolvendo Bieber, Pattie Mallete, a mãe do cantor, comentou que desaprova as atitudes do filho. "Eu não sou ingênua para pensar que meu filho é perfeito", declarou Pattie durante uma participação no programa "Watch What Happens Live".

adblock ativo