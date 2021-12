A polícia de Miami liberou imagens do teste de sobriedade de Justin Bieber, depois da prisão por dirigir bêbado. O cantor não parece muito preocupado, nas imagens, com a sua detenção.

No vídeo, a estrela pop se esforça para mostrar que está sóbrio e caminha várias vezes sobre a linha. As imagens foram divulgadas no canal do site TMZ no Youtube. Veja:

Justin Bieber faz teste de sobriedade após prisão; veja

