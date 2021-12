Justin Bieber engana fãs de Batman via rede social

A celeuma na internet após uma foto postada pelo cantor teen Justin Bieber, em que ele insinuava que seria o Robin do novo filme Batman vs Superman, chegou ao fim neste final de semana, quando o astro confessou que tudo não passou de uma pegadinha orquestrada por ele mesmo, via seu perfil pessoal no Instagram.

Na última sexta, dia 13, Bieber postou uma foto segurando um suposto roteiro do filme, que se encontra em fase de pré-produção e já tem Ben Affleck confirmado no papel de Batman e Henri Cavill no de Super-Homem.

Após a foto, fãs do homem-morcego iniciaram uma verdadeira revolução on line, reclamando da "escolha" de Justin Bieber para o papel de Robin. Só que, até o momento, não foi sequer confirmada a existência de um Robin no filme e nem mesmo o roteiro do longa está finalizado.

A brincadeira do cantor foi descoberta por alguns fãs mais atentos e o artista acabou confessando que tudo não passou de uma pegadinha inspirada no site de humor Funny or Die.

Vale lembrar que a escolha de Ben Affleck, que não é pegadinha, também gerou polêmica entre os fãs. Batman vs Superman tem previsão de estreia em 2015.

