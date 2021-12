Justin Bieber é preso após participar de 'pega' embriagado

O cantor Justin Bieber foi preso na madrugada desta quinta-feira em Miami depois de participar de um "pega" embriagado, informaram meios de comunicação locais, no mais recente escândalo envolvendo o astro pop

A afiliada local da rede NBC em Miami informou que no momento de sua prisão Bieber estava dirigindo uma Lamborghini alugada.

O incidente é mais um de uma longa série de manchetes polêmicas que mancharam a imagem de Bieber, que já vendeu mais de 12 milhões de álbuns desde que se lançou no cenário musical, em 2009, como ídolo de milhares de adolescentes.



Veja ao vídeo da prisão:

Unfortunately your browser does not support IFrames.



Na semana passada, a polícia de Los Angeles encontrou drogas e prendeu um amigo de Bieber em uma batida feita na casa do cantor depois que ovos foram jogados na residência do vizinho do astro canadense.

Na ocasião, o cantor de 19 anos foi acusado pelo vizinho de causar milhares de dólares em danos a sua casa ao atirar os ovos.

Segundo a imprensa, em julho autoridades da fronteira entre Estados Unidos e Canadá confiscaram maconha e drogas em um dos ônibus de turnê de Bieber. Ele não estava a bordo no momento da apreensão.

O cantor também atraiu críticas em sua viagem recente pela Austrália, depois de supostamente pichar a parede de um hotel.

E sua turnê pela América do Sul no ano passado tampouco foi tranquila.

Durante sua estada no Rio, foi visto saindo de um prostíbulo escondido sob um lençol e foi expulso do hotel em que estava por tentar entrar com prostitutas. Furioso, quebrou vários objetos de sua suíte. Também foi denunciado por grafitar um muro da cidade.

E na Argentina saiu de uma casa noturna sem pagar a conta, além de ter "varrido" uma bandeira argentina do palco durante um de seus shows. O cantor também foi expulso de um hotel luxuoso em Buenos Aires depois de provocar danos em seu quarto.

Durante as festas de Natal, Bieber anunciou pelo Twitter que estava se aposentando oficialmente.

adblock ativo