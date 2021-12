Justin Bieber é flagrado cuspindo em fãs

O cantor Justin Bieber foi flagrado cuspindo em seus fãs em Toronto, no Canadá. Fotos mostram o momento em que o astro teen cospe da sacada de um hotel nos seus admiradores que estão em frente ao empreendimento. Amigos do jovem, que assistem a cena, se divertem com a "brincadeira". Não há informações se o cuspe atingiu alguém. As imagens foram publicadas pelo site especializado em celebridades TMZ.

Essa não é a primeira vez que o cantor faz a "brincadeira". Ela também já teria feito o mesmo com uma mulher da academia que frequenta, um DJ e um vizinho dele. Além disso, o jovem já se envolveu em outras polêmicas. Recentemente, um vídeo divulgado mostra o rapaz urinando em um balde de limpeza de um restaurante.

