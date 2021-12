Justin Bieber é atingido por garrafa durante show em Sampa

O cantor Justin Bieber foi atingido por uma garrafa, neste sábado, 2, durante show no Anhembi, Zona Norte de São Paulo, que reuniu 35 mil pessoas.O objeto atingiu o artista no palco, derrubando seu microfone. Bieber saiu de cena sem cantar a última música do setlist, o hit "Baby".

Um dos bailarinos da estrela canadense pegou o microfone do chão. Fãs presentes ao show disseram que o cantor encararou o público e parecia zangado com a situação. Um deles gravou o momento em que o objeto atinge o cantor e colocou no YouTube. Veja:

