Justin Bieber diz que vai se aposentar

O astro de 19 anos, Justin Bieber, que causou controvérsia nos últimos meses por diversas atitudes contestáveis, incluindo fazer festa com menores de idade em clubes noturnos e pichar propriedades públicas na Austrália e no Brasil, está planejando tirar umas longas férias da indústria musical quando o seu novo álbum, Journals, for lançado, na quarta-feira, 25, e isso pode até ser permanente.

O cantor do hit Heartbreaker disse, "depois do novo álbum, vou na verdade me aposentar, cara. Estou me aposentando", à estação de rádio Power 106, em Los Angeles, na terça-feira, 17.

Em seguida, no entanto, ele sugeriu que não estaria totalmente decidido sobre isso, acrescentando: "Quero crescer como artista e estou dando um passo fora, quero que minha música seja madura".

Mas o cantor não está mais atraído pela ideia da fama, ele disse: "Estou aqui apenas para os meus fãs e pela música". Apesar da declaração, um informante próximo a Justin tranquilizou os fãs, dizendo que o astro estava apenas brincando e que ele não tem planos para largar o microfone permanentemente. "O menino tem ambição", disse o informante.

Justin também se defendeu das críticas e negou que estivesse se ficando "arrogante", ele disse: "As pessoas acham que sou arrogante, mas não sou, sempre fui uma pessoa carinhosa e dedicada" e acrescentou, "tenho 19 anos de idade e vou cometer erros, é inevitável".

