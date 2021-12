O cantor Justin Bieber chutou um chapéu jogado por uma fá no palco durante show que fazia em Atanta, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 15.

Ele parou a apresentação para reclamar com a plateia sobre objetos jogados no palco. "Aproveitem esse momento para ouvir e tentarem não me dar um chapéu ou qualquer coisa que queiram jogar no palco, pois provavelmente eu não quero essa merda", disse.

Logo depois, pediu desculpas ao público pelo que fez. Veja vídeo publicado no YouTube por um espectador do show:

Da Redação Justin Bieber chuta presente de fã: "não quero essa merda"

