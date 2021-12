Justin Bieber assina contrato para se comportar em hotel

Justin Bieber teria assinado um contrato que lhe obrigava a se comportar em um hotel da Nova Zelândia.



O cantor do hit 'Boyfriend' foi proibido de levar garotas para a sua suíte - que custa R$ 4 mil por dia - e também de comer com os outros hóspedes na sala de banquete, tudo para evitar problemas com as outras pessoas, que também estavam hospedadas no requintado Langham Hotel, em Auckland.



Uma fonte disse ao jornal Daily Star: "Justin vai ser posto para fora se não seguir as regras. Eles não se importam quem você seja. Os gerentes fizeram ele assinar um contrato, que incluiu uma longa lista de exigências, impedindo-o de fazer festas e perturbar outros hóspedes".



A chegada de Justin era "temida" pelos funcionários do hotel. Após sua passagem recente pelo Brasil, o cantor tentou levar duas prostitutas que ele conheceu em uma thermas para sua suíte no famoso hotel Copacabana Palace. Ao chegar com as suas convidadas, ele foi impedido de entrar e foi obrigado a alugar uma mansão para se hospedar durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.



Além disso, o cantor ainda pichou a parede de um outro hotel, causando, inclusive, problemas com a polícia. De acordo com Mauricio Mendonça, delegado da Policia Civil, que investiga a situação, o crime de pichação não é passível de prisão, mas o cantor deverá pagar uma multa que não foi estipulada.



O cantor, através das redes sociais, comentou sobre pichar locais publicos e propriedade privada: "Todo lugar que eu deixo minha marca foi aprovado. Eu não sugiro pichar propriedade privada", disse o cantor.



Ele ainda disse que não sabe grafitar direito, mas que se diverte fazendo. "Eu ainda sou ruim, mas eu me divirto fazendo isso ;)", escreveu. O cantor disse ainda que a prática é uma forma de "escape". Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a equipe do cantor tinha uma autorização para realizar um grafite no morro do Vidigal. Porém os assessores de Bieber acharam que não seria seguro subir a comunidade - que é pacificada - durante a madrugada e seguiram para o bairro de São Conrado.



Justin zombou dos paparazzi que o fotografaram pichando o muro do antigo Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro. As fotos correram o mundo. "Grande foto, pap. Eu poderia fazer um quadro dessa!", escreveu o cantor no Instagram.

adblock ativo