Justin Bieber aparece pelado em fotos

O cantor teen Justin Bieber voltou a chamar atenção dos fãs e da imprensa nesta semana. Mas o motivo não foi o lançamento de uma música ou a realização de um show. O burburinho correu fora dos palcos, após o site TMZ divulgar fotos do cantor como veio ao mundo.

Nas imagens, Bieber aparece completamente nu, coberto apenas com um violão. Em uma das fotos, ele aparece de perfil, mostrando o bumbum. Uma senhora conversa com ele no momento do clique.

Segundo informações divulgadas pelo site, a brincadeira foi registrada em outubro de 2012, na casa da avó de Justin, em Toronto, Canadá.

adblock ativo