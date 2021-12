Justin Bieber anuncia viagem ao espaço pela Virgin Galactic

O pop star canadense Justin Bieber é a mais recente celebridade a alcançar as estrelas ao se inscrever para ir ao espaço com a empresa de turismo espacial Virgin Galactic, de Richard Branson.

O empresário britânico Branson anunciou no Twitter que Bieber, de 19 anos, e seu empresário, Scooter Braun, serão "futuros astronautas". Bieber tuitou em resposta: "vamos filmar um vídeo musical no ESPAÇO!"

A Virgin Galactic, que fará voos espaciais comerciais programados para começar no próximo ano, já tem algumas personalidades como passageiros, incluindo o físico Stephen Hawking, assim como os atores Tom Hanks, Brad Pitt e Angelina Jolie.

Em um leilão de caridade durante o festival de cinema de Cannes, no mês passado na França, um convidado pagou 1,2 milhão de dólares para comprar um assento ao lado do ator Leonardo DiCaprio na Virgin Galactic.

No ano passado, o ator de "Two and a Half Men" Ashton Kutcher tornou-se a 500a pessoa a se inscrever.

Um assento na SpaceShipTwo, da Virgin Galactic, uma nave espacial com dois pilotos e seis passageiros, custa 250 mil dólares e vai levá-los até uma altitude de cerca de 109 quilômetros, dando a eles alguns minutos de gravidade zero e uma visão rápida da Terra.

