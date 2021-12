Justiça obriga Naldo a pagar pensão de R$ 25 mil ao filho

A justiça do Rio de Janeiro determinou que Naldo pague pensão ao filho no valor de R$ 25 mil. A decisão foi dada pela 2ª Vara de Família, em Olaria. Com isso, Pablo, que é filho do cantor com Branka Silva, passa a receber a quantia a partir deste mês.

Durante o julgamento, a mãe de Pablo ainda pediu que o juiz obrigasse Naldo a comprar uma casa para filho, que tem menos de 18 anos e mora no subúrbio do Rio. O juiz, no entanto, afirmou que não pode determinar a compra do imóvel.

