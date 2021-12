Júnior Lima recebe alta após três dias internado

O cantor Júnior Lima, ex-dupla Sandy e Júnior, recebeu alta do hospital nesta sexta-feira, 6. Ele sentiu dores em decorrência de um cálculo renal. "Pessoal, já estou repousando em casa. Ainda não posso viajar, nem fazer exercícios, mas pelo menos estou sem dor, na expectativa do cálculo sair. Muito obrigado a todos pela energia positiva! Logo mais, estarei zerado! Vou virar um cara que anda com uma garrafa de dois litros d'água pendurada no pescoço", postou no Twitter.

A família de Júnior não divulgou o nome do hospital em que ele ficou internado. Os shows do fim de semana da banda Dexterz, da qual Júnior faz parte, estão confirmados, mas sem o músico. A informação foi divulgada pela assessoria do grupo.

adblock ativo