Juliano Cazarré faz cirurgia nas orelhas, diz colunista

Juliano Cazarré resolveu dar uma mudada no visual. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, ele se internou na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 30, para fazer uma cirurgia de correção nas orelhas. O ator quer deixar de ter as chamadas "orelhas de abano".

