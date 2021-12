Juliana Ribeiro homenageia Ubiratan Castro em show

"Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar". Foi assim que a cantora e compositora Juliana Ribeiro deu início ao último show da temporada Amarelo-Verão, na noite deste sábado, 5. O cenário escolhido para o projeto - o Mercado do Peixe, no tradicional e boêmio bairro do Rio Vermelho - não poderia ter combinado melhor com os sambas entoados pela anfitriã da noite.

Durante a apresentação, Juliana - que também é historiadora - faz questão de apresentar e contar um pouco da origem das canções. Este é o caso do lundu "Isto é bom", composto por Xisto Bahia em 1880, que faz parte do repertório e também do primeiro CD da sambista, "Amarelo".

"Vamos voltar lá para o século XIX, quando os escravos cantavam o lundu nas senzalas. Ele é o bisavô do samba", explica a cantora, antes de começar o famoso refrão "Isto é bom que dói".

As cerca de 3 mil pessoas - média de público em todas as edições do projeto - puderam presenciar a inteligente mistura de clássicos do samba, carimbó, batuque e MPB.

O repertório também destacou as crianças, que foram lembradas com as músicas "Todo menino é um rei" e "Samba Lelê".

Mas o homenageado da noite foi o professor e historiador Ubiratan Castro, morto na última quinta-feira, 3. A música "Zé do Caroço", de Leci Brandão, foi dedicada ao professor. Na letra, Juliana enfatizava: "Está nascendo um novo líder / No morro do Pau da Bandeira".

Convidados - Os cantores Jota Veloso e Lia Chaves e a banda Scambo levaram a diversidade musical ao show. Animando o público com "Deixa a vida me levar", de Zeca Pagodinho, Jota Veloso também mostrou a canção "Santo Antonio", de sua autoria.

Já a Scambo homenageou dois grandes músicos brasileiros, Gozanguinha e Caetano Veloso. Lia Chaves, por sua vez, lembrou os sucessos "É D'Oxum" e "Agradecer e Abraçar", de Vevé Calazans e Gerônimo.

O projeto Amarelo-Verão foi realizado no Mercado do Peixe aos sábados, de 15 de dezembro de 2012 a 5 de janeiro. Por lá, passaram nomes como Aloísio Menezes, Edil Pacheco, Márcia Short, Peu Meurray e Adão Negro.

