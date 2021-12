Juliana Ribeiro estende temporada no Rio Vermelho até sábado

Os fãs da cantora e compositora Juliana Ribeiro ganharam mais uma oportunidade de curtir o show do Projeto Amarelo-Verão. A sambista informou ao Portal A TARDE, com exclusividade, que o projeto foi prorrogado e contará com mais uma apresentação, que acontece no próximo sábado, 12, às 20h30, no Mercado Modelo. A entrada é gratuita.

O último show traz como convidados a cantora Mariella Santiago e a banda de reggae Diamba e promete fechar com chave de ouro a temporada iniciada no dia 15 de dezembro. "Foi um presente e só fiquei sabendo depois do show [do último sábado]", afirma Juliana. A cantora vai apresentar sucessos do samba, carimbó, lundu, batuque e MPB, que fazem parte do repertório e também estão no primeiro CD de sua carreira, "Amarelo".

