Juliana Ribeiro encerra temporada no Mercado do Peixe

A sambista Juliana Ribeiro encerra a temporada do projeto Amarelo-Verão neste sábado, 5, no Mercado do Peixe (Rio Vermelho). A anfitriã vai dividir po palco com a banda Scambo e os cantores J. Veloso e Lia Chaves.

As apresentações, que acontecem sempre aos sábados, reúnem cerca de 3 mil pessoas no Mercado, que se transformou em uma espaço para shows gratuitos.

A primeira temporada do projeto "Amarelo-Verão" aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, na Arena do SESC-Pelourinho. No mesmo formato, a cantora mostra como ritmos ancestrais continuam servindo de inspiração para a nova geração de artistas.

