Juliana Paiva mostra sua boa forma em capa de revista

Protagonista da novela Além do Horizonte, Juliana Paiva é capa da revista Boa Forma de fevereiro. Típica menina do Rio, adora malhar, prefere comidas levinhas, é vaidosa sem exagero e usa a felicidade como uma receita de beleza e bem-estar.

Tudo bem que, aos 20 anos, a atriz está com o metabolismo tinindo. Mas nem por isso ela baixa a guarda e se descuida do controle de qualidade da alimentação. "Comecei a me sentir melhor desde que deixei de comer algumas bobagens que adorava na adolescência para investir em alimentos mais nutritivos. Passei, inclusive, a insistir em algumas coisas de que não gostava antes, como queijo branco."

Juliana também começou a se interessar pelo preparo de receitas light, molhos diferentes para as saladas e descobriu o prazer de tomar chá. A atriz está gravando praticamente todos os dias e não conhece o significado da palavra rotina já faz alguns meses. Se antes fazia aulas de musculação na academia, agora usa a sala de ginástica do condomínio onde mora para malhar pelo menos duas vezes por semana, dependendo das folgas que surgem na agenda.

Quando pinta uma folga Juliana corre para a praia. Ao ar livre, adora praticar vôlei e frescobol, fazer bodyboard e stand up paddle, seu esporte favorito no momento. "Descobri que tenho uma habilidade natural com a prancha e fiquei de pé logo da primeira vez. Adoro remar e sinto que meus braços e minhas pernas estão mais firmes desde que comecei."

Para completar, ela também é fã de nadar, patinar e pedalar. Não podia ser mais carioca!

