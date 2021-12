Juliana Paes tieta Laura Cardoso: "Pense uma 'mulé' feliz?"

Fã confessa do trabalho de Laura Cardoso (e quem não é), Juliana Paes fez questão de declarar sua felicidade de gravar com a atriz em "Gabriela" nesta segunda-feira (24). "Pense uma 'mulé' feliz? Sou eu assim que gravei uma cena de emoção em 'Gabriela', com minha musa Laura Cardoso", escreveu ela. Junto com o texto, Juliana postou uma foto ao lado de Laura no Instagram.

