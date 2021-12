Juliana Paes sobre filhos: "Fechei a fábrica"

Mãe de Pedro, de três anos, e Antonio, de 8 meses, a atriz Juliana Paes revelou que não pretende ter mais filhos.

"Fechei a fábrica com meus dois filhinhos. Se acontecer alguma coisa vai ser por acidente, porque eu estou tomando conta para não acontecer", disse ela, em entrevista ao colunista Leo Dias, do Jornal O Dia.

Casada com o empresário Carlos Eduardo Baptista desde 2008, Juliana diz que está feliz e que está em uma fase plena da sua vida e da carreira.

No ar com "Meu Pedacinho do Chão" (Globo), a atriz está completando 15 anos de TV Globo e é uma das atrizes mais cotadas da emissora.

Diante de tanto sucesso, ela diz que não se sente confortável em pedir mais nada para a sua vida: "Se eu pedir alguma coisa vou estar sendo gulosa", diz.

