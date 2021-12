Juliana Paes posta vídeo do filho cantando para ela

Juliana Paes é mãe coruja declarada. E para mostrar o motivo de tanto amor, a atriz postou um vídeo em que o filho mais velho, Pedro, de 2 anos, aparace cantando para ela a música Vagalumes, da banda Pollo. A canção faz parte da trilha sonora da novela Sangue Bom, da Globo.

"Gente eu não aguento!!!!!!!! Tive que me exibir! #Explodindodeamor", escreveu a atriz, em seu perfil no Instagram.



Além de Pedro, Juliana também é mãe de Antônio, de pouco mais de dois meses. Ambos são fruto do seu casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista.

