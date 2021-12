Juliana Paes posta foto do bebê no Instagram

Juliana Paes agradeceu aos fãs pelo carinho nesta segunda-feira, 22, no Twitter e postou a primeira imagem de Antônio, que nasceu no domingo, 21. "É felicidade demais!!! Estou explodindo de alegria e queria dividir c vcs!!!! Obrigada por tantas mensagens de carinho. Com amor Ju", escreveu a atriz.

Antônio é o segundo filho de Juliana Paes com Carlos Eduardo Baptista. O primeiro filho do casal é Pedro, que vai fazer três anos em outubro.

