Juliana Paes posta foto de momentos em Paris

Juliana Paes está aproveitando as férias em Paris, na França, ao lado do marido Carlos Eduardo Baptista. A atriz postou um foto, na manhã desta quarta-feira, 14, com a Torre Eiffel ao fundo.



Casados há cinco anos, ela e o marido deram uma pausa para uma segunda lua de mel que deve durar cerca de 10 dias. Durante o período, os filhos, Pedro, de 3 anos, e Antônio, de 1 ano, ficarão sob os cuidados das avós, Regina (mãe de Juliana) e Sandra (mãe de Carlos Eduardo).

