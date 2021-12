Juliana Paes posa sexy para revista

Em forma após a gravidez de Antônio, de 1 ano, Juliana Paes mostra o corpo nas páginas da revista Boa Forma. A atriz, que ainda tem outro filho, Pedro, de 3 anos, contou à revista o segredo do corpo esguio: alimentação funcional, sucos detox e restrição à lactose e glúten.

Mas não foi fácil retornar ao corpo que tinha após dar à luz a Antônio. Ela precisou de nove meses para voltar à forma. ""Não é da minha natureza perder peso rapidamente", disse. Mas ela ainda não está satisfeita e quer emagrecer mais por causa do trabalho. "Por mim, já estaria ótimo, pois entro no manequim 38. Mas o rosto e os braços finos ajudam a ficar melhor no vídeo. Essas câmeras modernas que aumentam e mostram tudo são de enlouquecer!", afirmou.

Pensando em viajar com a família - agora que está fora da televisão após o fim de Meu Pedacinho de Chão -, Juliana Paes pensa em, quando voltar, tentar o Crossfit. "Muitas colegas elogiam a modalidade, como a Giovanna Antonelli, e me deu vontade de testar", disse.

