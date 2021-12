Juliana Paes é eleita a mulher mais sexy por revista

A edição desta semana da revista Istóe Gente traz a lista com as 25 mulheres mais sexies do Brasil. A atriz Juliana Paes, a Gabriela da novela homônima, levou o título. "Tudo acontece de forma natural. Sou uma mulher muito natural", disse Paes à publicação.

A novela "Gabriela" ainda teve outras atrizes na lista, todas do Bataclã: Giovanna Lancellotti, a Lindinalva; Nathália Rodriges, a Natascha; Emanuelle Araújo, a Teodora; Bruna Linzmeyer, a Anabela, e Ildi Silva, a Quitéria.

